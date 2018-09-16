Чорноморець вдома поступився Львову у 8-му турі УПЛ
21:29, 16 вересня 2018Футбол
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Перемогу гостям приніс гол бразильця Бруно.
ФК "Львів"
В Одесі завершився матч 8-го туру УПЛ, в якому "Чорноморець" приймав ФК "Львів". Гості здобули мінімальну перемогу - 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Єдиний гол у складі львів'ян забив бразильський ленионер Бруно на 43-й хвилині першого тайму.
Перемога дозволила підопічним Юрія Бакалова набрати 9 очок і піднятися на 7-е місце в таблиці. Стільки ж очок - 9 - у "Чорноморця", який тепер знаходиться на 8-й сходинці.
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