Чорноморець вдома поступився Львову у 8-му турі УПЛ

Перемогу гостям приніс гол бразильця Бруно.

В Одесі завершився матч 8-го туру УПЛ, в якому "Чорноморець" приймав ФК "Львів". Гості здобули мінімальну перемогу - 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол у складі львів'ян забив бразильський ленионер Бруно на 43-й хвилині першого тайму.

Перемога дозволила підопічним Юрія Бакалова набрати 9 очок і піднятися на 7-е місце в таблиці. Стільки ж очок - 9 - у "Чорноморця", який тепер знаходиться на 8-й сходинці.