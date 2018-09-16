Ярмоленко відзначився дублем у матчі англійської Прем'єр-ліги проти Евертона

Українець вперше вийшов у стартовому складі своєї команди в матчі чемпіонату.

Півзахисник збірної України та англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко став героєм матчу англійської Прем'єр-ліги.

У 5-му турі АПЛ "Вест Хем" обіграв "Евертон" на виїзді з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українець Ярмоленко вперше вийшов у стартовому складі своєї команди в рамках чемпіонату і вже на 11-й хвилині завершив голом атаку своїх партнерів - після пасу Арнаутовича український футболіст відкрив рахунок у поєдинку.

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На 31-й хвилині Ярмоленко і зовсім шокував захист "Евертона" на чолі з голкіпером збірної Англії Джорданом Пікфордом. Накрутивши кількох гравців суперника, Андрій у своєму фірмовому стилі змістився з правого флангу і обвідним ударом вразив дальній кут. 2:0!

"Евертон" зумів відквитати один гол до перерви (гол забив Сігурдссон), проте у другому таймі Арнаутович остаточно закріпив перевагу "Вест Хема" - 3:1.

Примітно, що це перші очки "Молотобійців" (прізвисько "Вест Хема") в чемпіонаті. В попередніх чотирьох турах команда програвала, а Ярмоленко починав матчі на лаві запасних.

Голи Ярмоленка стали першими з 2008 року, які забив представник України в англійській Прем'єр-лізі.

Останній раз в АПЛ серед українців забивав Андрій Воронін, який 11 травня 2008-го відзначився голом у складі «Ліверпуля» у ворота «Тоттенхема».

Нагадаємо, що українець Андрій Ярмоленко перейшов у "Вест Хем" з "Боруссії" Д цього літа за 23 млн євро.