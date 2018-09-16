Хемілтон переміг на Гран-прі Сінгапуру і зміцнив лідерство в загальному заліку у Формулі-1

Успіх у кваліфікації британець завершив перемогою в гонці.

Пілот «Мерседеса» Льюїс Хемілтон здобув перемогу в гонці на Гран-прі Сінгапуру. Друге місце дісталося пілоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, третім фінішував гонщик «Феррарі» Себастьян Феттель. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

Формула-1. Гран-прі Сінгапуру. Гонка

Топ-10

1. Льюїс Хемілтон («Мерседес»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +8,961

3. Себастьян Феттель («Феррарі») +39,945

4. Валттері Боттас («Мерседес») +51,930

5. Кімі Райкконен («Феррарі») +53,982

6. Даніель Ріккардо («Ред Булл») +1.43,011

7. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 коло

8. Карлос Сайнс («Рено») +1 коло

9. Шарль Леклер («Заубер») +1 коло

10. Ніко Хюлькенберг («Рено») +1 коло

Не фінішував: Естебан Окон («Рейсінг Пойнт Форс Індія»).

Льюїс Хемілтон зміцнив лідерство в загальному заліку чемпіонату світу Формули-1. В його активі стало 256 очок. Друге місце посідає Себастьян Феттель, поступаючись Хемілтону 40 очками. На третій позиції знаходиться Кімі Райкконен, випереджаючи Валттері Боттаса і Макса Ферстаппена. На рахунку Кімі 174 очки.

У Кубку конструкторів лідирує «Мерседес», друге місце займає «Феррарі», третє — «Ред Булл».

Формула-1. Положення в особистому заліку після 15 етапів

1. Льюїс Хемілтон («Мерседес») — 281 очко

2. Себастьян Феттель («Феррарі») — 241

3. Кімі Райкконен («Феррарі») — 174