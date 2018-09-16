Динамо допустило чергову осічку, втративши очки в поєдинку з Зорею в УПЛ (відео)
У Запоріжжі завершився матч 8-го туру УПЛ, в якому луганська «Зоря» приймала київське «Динамо». Команди зіграли внічию - 1:1, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
На 44-й хвилині Артем Громов відкрив рахунок на користь "Зорі", зігравши на добиванні після дальнього удару Сіласа - 1:0.
Читайте такожМаріуполь впевнено обіграв Олімпік у 8-му турі УПЛ
Динамівець Сергій Сидорчук після розіграшу штрафного удару і пасу Пиварича зрівняв рахунок на 67-й хвилині, пробивши з-за меж штрафного.
Останні хвилини "Зоря" проводила в меншості через вилучення Владислава Кабаєва. Тим не менше, підопічні Юрія Вернидуба відібрали очки у віце-чемпіона. Нічия - 1:1.
У "Динамо" - 14 очок і третє місце. "Зоря" має на два очки менше і піднялася на четверте місце.