Динамо допустило чергову осічку, втративши очки в поєдинку з Зорею в УПЛ (відео)

Динамівці врятувалися у другому таймі, уникнувши поразки.

У Запоріжжі завершився матч 8-го туру УПЛ, в якому луганська «Зоря» приймала київське «Динамо». Команди зіграли внічию - 1:1, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

На 44-й хвилині Артем Громов відкрив рахунок на користь "Зорі", зігравши на добиванні після дальнього удару Сіласа - 1:0.

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Динамівець Сергій Сидорчук після розіграшу штрафного удару і пасу Пиварича зрівняв рахунок на 67-й хвилині, пробивши з-за меж штрафного.

Останні хвилини "Зоря" проводила в меншості через вилучення Владислава Кабаєва. Тим не менше, підопічні Юрія Вернидуба відібрали очки у віце-чемпіона. Нічия - 1:1.

У "Динамо" - 14 очок і третє місце. "Зоря" має на два очки менше і піднялася на четверте місце.