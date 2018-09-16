Ібрагімович забив 500-й гол у кар'єрі "ударом тхеквондо" (відео)

Шведський форвард Златан Ібрагімович забив 500-й гол у кар'єрі в матчі MLS проти "Торонто".

Шведський нападник «Лос-Анджелес Гелаксі» Златан Ібрагімович забив 500-й гол у професійній кар'єрі у матчі MLS проти «Торонто». Відео опубліковане на офіційному каналі турніру в YouTube.

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Швед відзначився наприкінці першого тайму за рахунку 3:0 на користь «Торонто». Ібрагімович, розташовуючись спиною до воріт суперника, зреагував на подачу до штрафного майданчика і ударом з носка, схожому на прийом тхеквондо, з розвороту переграв голкіпера. Зустріч завершилася з рахунком 5:3 на користь «Торонто».

Ібрагімович неодноразово в своїй кар'єрі вражав ворота суперників екзотичними ударами. Тим не менш форвард стверджує, що не займався східними єдиноборствами.