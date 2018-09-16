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Ярмоленко вперше потрапив у стартовий склад Вест Хема у матчі англійської Прем'єр-ліги

17:13, 16 вересня 2018
Футбол
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Ярмоленко вперше вийде в основному складі "Вест Хема" в АПЛ / whufc.com

Про це повідомляє офіційний твіттер лондонського клубу.

У поєдинку 5-го туру "Молотобійці" (прізвисько "Вест Хема") грають на виїзді проти "Евертона" з Ліверпуля. Матч розпочнеться в 18.00 За київським часом.

В попередніх чотирьох турах АПЛ Ярмоленко виходив лише на заміну, при цьому "Вест Хем" залишається єдиною командою чемпіонату, яка ще не здобула жодного очка. "Евертон" на даний момент - на 9-му місці в таблиці.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко перейшов цього літа у "Вест Хем" з дортмундської "Боруссії". Вартість трансферу склала близько 23 млн євро.

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Теги: #Андрій Ярмоленко#Вест Хем