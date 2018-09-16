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Онлайн-відеотрансляція Зоря - Динамо: Прем'єр-ліга, 8-й тур

16:53, 16 вересня 2018
Футбол
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football.ua

Команди знаходяться у верхній частині турнірної таблиці. Луганчани посідають 5-у сходинку, маючи в активі 11 очок, а "Динамо" - на 3-му місці (13 очок). Таким чином, команда Юрія Вернидуба у разі успіху в сьогоднішньому матчі вийде на чисте третє місце за набраними очками, випередивши "Динамо".

Матч "Зоря" - "Динамо" розпочнеться у Запоріжжі о 17.00.

ТВ-трансляція - телеканал "2+2.

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Теги: #УПЛ-2018/19