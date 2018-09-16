Онлайн-відеотрансляція Зоря - Динамо: Прем'єр-ліга, 8-й тур
16:53, 16 вересня 2018Футбол
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У Запоріжжі проходить черговий матч футбольної Прем'єр-ліги.
football.ua
Сьогодні у Запоріжжі проходить поєдинок 8-го туру української Прем'єр-ліги між луганською "Зорею" та київським "Динамо".
Команди знаходяться у верхній частині турнірної таблиці. Луганчани посідають 5-у сходинку, маючи в активі 11 очок, а "Динамо" - на 3-му місці (13 очок). Таким чином, команда Юрія Вернидуба у разі успіху в сьогоднішньому матчі вийде на чисте третє місце за набраними очками, випередивши "Динамо".
Матч "Зоря" - "Динамо" розпочнеться у Запоріжжі о 17.00.
ТВ-трансляція - телеканал "2+2.
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