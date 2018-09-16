Бекхем хоче запросити Мессі в свій клуб Інтер Майамі

Команда "Інтер Майамі" розраховує підписати зірок першої величини до свого дебютного сезону в МЛС.

Колишній гравець збірної Англії і власник американського клубу «Інтер Майамі» Девід Бекхем розраховує запросити в команду форварда «Барселони» Ліонеля Мессі. Про це повідомляє Daily Mail.

Команда "Інтер Майамі" почне виступ у МЛС в 2020 році, і Бекхем розраховує підписати до дебютного сезону зірок першої величини. Одним з таких гравців може стати саме Мессі: його контракт з «Барселоною» закінчується в червні 2021 року.

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Улітку 2020 року Мессі виповниться 33 роки. Джерело, близьке до клубу Бекхема, повідомило, що переговори з Мессі на даний момент не ведуться.

Нинішня трансферна вартість 31-річного Мессі оцінюється в 180 мільйонів євро. Аргентинець виступає у складі "Барселони" з 2003 року. Нападник є найкращим бомбардиром в історії каталонського клубу. В його активі 557 забитих м'ячів.