"Шахтар" запустив проект "Давай, грай!" в 11-му місті України

Соціальний проект гірників все більше розростається по всій Україні.

14 вересня у місті Бурштин Івано-Франківської області стартував проект «Давай, грай!»

Соціальний проект з розвитку масового дитячого футболу реалізується фондом Shakhtar Social у партнерстві з ДТЕК, повідомляє офіційний сайт донецької команди.

Відкриття нового майданчика «Давай, грай!» увійшло в програму святкування Дня міста Бурштин. Міський голова Роксолана Джура на урочистому заході привітала всіх з початком занять і побажала здоров'я та успіхів.

У першій відкритому тренуванні взяли участь 30 дітей. Розділившись на дві групи, вони відпрацьовували ігрові елементи, передачі та удари по воротах.

– Наш свято вдалося. Ми довго до цього прагнули. Я дякую ФК «Шахтар» за те, що він прийшов у наше місто з таким проектом. Плануємо розвивати «Давай, грай!» і відкривати нові поля, – сказав директор ДТЕК Бурштинська ТЕС Денис Шмигаль. – Чим більше дітей займається, тим краще. Хочу звернутися до хлопців: вчіться, грайте, ведіть здоровий спосіб життя і розвивайтеся в спорті – це фундамент вашого життя. Ви – молодці, ви – наша надія і майбутнє. Можливо, хтось стане футболістом, хтось-ні. Але будьте здорові, щасливі і успішні в тих професіях, які ви для себе оберете!

Всього на тренування в Бурштині вже записалося 80 дітей у віці від 7 до 12 років.

– Проект – перший крок для тих, хто хотів би пов'язати своє життя з футболом, – зазначив тренер Академії «Шахтаря» Володимир Виниченко. – Футбол – це найкраща гра в світі. Бажаю вам здоров'я та великих спортивних досягнень.

Нагадаємо, на початку вересня «Давай, грай!» також стартував в обласному центрі – Івано-Франківську.