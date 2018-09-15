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Карпати програли Ворсклі в матчі Прем'єр-ліги

18:56, 15 вересня 2018
Футбол
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Даллку забив переможний гол "Ворскли" у матчі з "Карпатами" / doa.in.ua

Матч завершився з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

І львів'яни, і полтавчани мали ряд можливостей для того щоб забити гол, але до пори, до часу, відзначитися жодній з команд так і не вдалося.

Лише в доданий арбітром час, на 90+1 хвилині, Ардін Даллку забив гол. Після навісу з кутового захисник Ворскли пробив у дальній кут і воротар львів'ян Шевченко не зреагував.

Таким чином, "Ворскла" набрала 12 очок і вийшла на чисте 4-е місце в турнірній таблиці УПЛ, а у "Карпат" залишилось 8 балів і 9-е місце в таблиці.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні донецький "Шахтар" у гостях обіграв "Олександрію" у матчі лідерів чемпіонату України (0:2), а в п'ятницю "Десна" в Чернігові обіграла "Арсенал-Київ" (1:0).

8-й тур Прем'єр-ліги завершиться трьома матчами у неділю, 16 вересня.

Центральною грою дня стане протистояння луганської Зорі та київського Динамо, яке  відбудеться у Запоріжжі, на Славутич-Арена.

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Теги: #Карпати#УПЛ#Ворскла