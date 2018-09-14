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"Десна" обіграла "Арсенал" у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

21:03, 14 вересня 2018
Футбол
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Фаворов забив переможний гол Десни в матчі з Арсеналом / desna.football/

Гра завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі поля активно розпочали матч і мали велику перевагу на перших хвилинах. Логічним завершенням цього відрізка гри став влучний удар по воротах Артема Фаворова на 8-й хвилині - 1:0.

Надалі "Десна" зуміла втримати свою перевагу.

Таким чином, "Десна" набрала 10 очок і піднялася на 5-е місце в поточній турнірній таблиці УПЛ. На рахунку "Арсеналу" залишилося 4 бали і, як і раніше, останнім 12-е місце в турнірній таблиці ліги.

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Теги: #УПЛ#Десна Чернігів#Арсенал-Київ