"Десна" обіграла "Арсенал" у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

Гра завершилася з рахунком 1:0.

У Чернігові завершився перший матч 8-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Десна" приймала київський "Арсенал".

Гра завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Господарі поля активно розпочали матч і мали велику перевагу на перших хвилинах. Логічним завершенням цього відрізка гри став влучний удар по воротах Артема Фаворова на 8-й хвилині - 1:0.

Надалі "Десна" зуміла втримати свою перевагу.

Таким чином, "Десна" набрала 10 очок і піднялася на 5-е місце в поточній турнірній таблиці УПЛ. На рахунку "Арсеналу" залишилося 4 бали і, як і раніше, останнім 12-е місце в турнірній таблиці ліги.