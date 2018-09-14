"Хоффнхайм" замовив мармурові кекси і тренування в день матчу ЛЧ

Став відомий райдер німецької команди на час перебування в Україні.

Німецький Хоффенхайм оголосив райдер на поїздку до Харкова на матч 1-го туру Ліги чемпіонів проти донецького "Шахтаря".

Команда, традиційно, прилетить за день до гри і зупиниться в готелі Superior Golf & Spa Resort Kharkiv з полем для гольфу, повідомили УНІАН у прес-службі. ФК "Шахтар".

Юнацька команда і журналісти з делегації німецького клубу оселяться в OVIS Hotel.

Команда проведе традиційну передматчеву прес-конференцію і тренування за день до матчу. Також, що цікаво, "Хоффенхайм" замовив додаткове тренування з ранку, в день матчу.

З продуктів, окрім традиційних фруктів, питної води та фрешів, німці також замовили мармурові кекси.

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Хоффенхайми" відбудеться у середу, 19 вересня, в Харкові на ОСК "Металіст". Початок гри - о 19.55 за київським часом.