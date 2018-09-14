На честь колишнього гравця збірної України випустили пиво в Ізраїлі

Олег Надуда надихнув ізраїльських пивоварів.

В ізраїльській Бейт-Шемеші, неподалік від Єрусалиму, на пивоварні Shapiro зварили пиво на честь українського футболіста Олега Надуди.

Надуда є вихованцем київського "Динамо", щоправда за основний склад київського клубу футболіст так і не провів жодного матчу, повідомляє Isport.

Він грав за київський СКА, вінницьку Ниву і московський Спартак.

У 1995 році він отримав травму м'яза живота і поїхав лікуватися в Ізраїль. Саме там він підписав контракт з клубом Маккабі Герцлія. За ізраїльський клуб українець зіграв 107 матчів і забив 17 голів.

Є в його активі один матч за збірну України, зіграний в квітні 1995 року.