На честь колишнього гравця збірної України випустили пиво в Ізраїлі
13:17, 14 вересня 2018Футбол
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Олег Надуда надихнув ізраїльських пивоварів.
В честь Надуди в Ізраїлі випустили пиво / isport.ua
В ізраїльській Бейт-Шемеші, неподалік від Єрусалиму, на пивоварні Shapiro зварили пиво на честь українського футболіста Олега Надуди.
Надуда є вихованцем київського "Динамо", щоправда за основний склад київського клубу футболіст так і не провів жодного матчу, повідомляє Isport.
Він грав за київський СКА, вінницьку Ниву і московський Спартак.
У 1995 році він отримав травму м'яза живота і поїхав лікуватися в Ізраїль. Саме там він підписав контракт з клубом Маккабі Герцлія. За ізраїльський клуб українець зіграв 107 матчів і забив 17 голів.
Є в його активі один матч за збірну України, зіграний в квітні 1995 року.
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