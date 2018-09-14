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На честь колишнього гравця збірної України випустили пиво в Ізраїлі

13:17, 14 вересня 2018
Футбол
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В честь Надуди в Ізраїлі випустили пиво / isport.ua

Надуда є вихованцем київського "Динамо", щоправда за основний склад київського клубу футболіст так і не провів жодного матчу, повідомляє Isport.

Він грав за київський СКА, вінницьку Ниву і московський Спартак.

У 1995 році він отримав травму м'яза живота і поїхав лікуватися в Ізраїль. Саме там він підписав контракт з клубом Маккабі Герцлія. За ізраїльський клуб українець зіграв 107 матчів і забив 17 голів.

Є в його активі один матч за збірну України, зіграний в квітні 1995 року.

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Теги: #футбол#Ізраїль#пиво