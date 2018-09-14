Новачок "Динамо" Дуелунд вже приєднався до команди і може зіграти проти "Зорі"
12:27, 14 вересня 2018Футбол
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Датський гравець проведе сьогодні перше тренування в команді Олександра Хацкевича.
Дуэлунд може дебютувати за "Динамо" вже в найближчі вихідні / thedaugaardcollection.dk
Новачок «Динамо» Міккель Дуэлунд вже прибув у розташування київського клубу після матчів відбіркового циклу Євро-2019 у складі молодіжної збірної Данії.
В матчах проти Фінляндії та Литви він відзначився голом і результативним пасом відповідно.
Як стало відомо Dynamo.kiev.uaминулої вночі данський нападник прибув до Києва і вже сьогодні проведе своє перше тренування з командою Олександра Хацкевича.
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Форвард має всі шанси взяти участь у майбутньому матчі 8-го туру чемпіонату України з луганською «Зорею».
Як повідомляв УНІАН, матч "Зоря" - "Динамо" відбудеться в неділю, 16 вересня в Запоріжжі на "Славутич-Арена".
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