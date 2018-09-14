Шахтар і іспанська La Liga розпочинають співпрацю в Україні

Заняття для дітей проведуть професійні наставники вищого іспанського дивізіону - Примери.

З 26 по 30 вересня у Маріуполі пройде навчання тренерів масового дитячого футболу

Заняття проведуть професійні наставники іспанської Примери, повідомляє офіційний сайт футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк).

Це перший спільний захід Shakhtar Social і однієї з провідних світових футбольних ліг. У навчанні візьмуть участь тренери проекту «Давай, грай!», всього – 40 молодих фахівців, при цьому 10 місць будуть розподілені на конкурсній основі для всіх бажаючих.

В рамках одного з трьох модулів La Liga Training Methodology Course наставники протягом 5 днів будуть вивчати методологію і структуру тренувань, технічну підготовку, інтенсивність навантажень, основи тактики та інше. У програмі заплановано 14 теоретичних і 9 практичних занять.

Луїс Гіл, директор зі змагань і гравців La Liga, зазначив: "Під керівництвом Хав'єра Тебаса наша організація намітила амбітний шлях розвитку. Ми прагнемо зростати як на національному, так і на міжнародному рівні. Угода про працю в Україні – ще один крок вперед у даному напрямку. Співпраця дасть нам унікальну можливість краще дізнатися український ринок і футбол вашої країни, одночасно просуваючи модель La Liga".

У свою чергу, головний тренер «Шахтаря» U21 Валерій Кривенцов вважає: "Це дуже важливий проект ФК «Шахтар» і La Liga. Я думаю, європейський досвід і навчання необхідні нашим фахівцям. Масовий дитячий футбол – це насамперед основа професійного спорту. Потрібно, щоб з перших кроків хлопці тренувалися під керівництвом кваліфікованих наставників. Тому така співпраця в найближчому майбутньому може дати нову хвилю, нове покоління дитячих тренерів. Можливо, хтось із них знайде себе і в професійному футболі".