Суркіс: 5-6 років тому я б вже прибрав головного тренера, але Хацкевичу потрібно дати шанс

Президент київського клубу окреслив завдання на новий сезон - боротися за перемогу в чемпіонаті і Кубку України. Також потрібно вийти з групи в Лізі Європи, показуючи гідну європейську гру.

Президент футбольного клубу "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс розповів про майбутнє Олександра Хацкевича на посаді тренера команди, прокоментував селекційну роботу Євгена Краснікова та окреслив цілі киян на сезон.

"Я не розумію, чому ви ставите питання про відставку Хацкевича. Я ніде не висловлював думки, що я хочу його прибрати або поміняти. Так, результати не зовсім обнадіюють насамперед вболівальників, мене як президента клубу і людей, які сьогодні вкладають в команду не тільки гроші, але і серце з душею. Хацкевич будує молоду, нову команду. Ми можемо з вами дискутувати, але так воно і є. Грають молоді та перспективні хлопці. Ми взяли Супрягу, і Хацкевич зважився його поставити. Скажу прямо - у часи великого Лобановського я не міг би уявити, що таке можливо. Але Хацкевич так вирішив, взявши на себе відповідальність. Мені, зрозуміло, його поведінку після програного матчу "Карпатам". Він був засмучений, але команда йому довіряє. Давайте всі разом наберемося терпіння і почекаємо ще. Сподіваюся, що у нього все вийде", - заявив Суркіс в інтерв'ю сайту Динамоманія.

"Ми другий сезон поспіль не потрапляємо в Лігу чемпіонів. У минулому році це можна було списати на те, що Хацкевич прийняв команду. Зараз, знаючи мене, 5-6 років тому я б прибрав головного тренера. Але я бачу яку титанічну роботу проводить Хацкевич з молодими гравцями. Як йому важко прищепити їм футбол, в який він би хотів грати. Я вважаю, що йому треба дати ще шанс. Упевнений, що якщо команда почує його і мене, великі перемоги не за горами", - додав президент клубу.

Говорячи про старт єврокубків і, у зв'язку з цим, про можливу покупку форварда, президент столичного клубу зазначив:

"Купувати нападника потрібно було ще в червні або липні. Зараз, коли закрилося трансферне вікно, можу сказати, що ми вели переговори з трьома виконавцями, які явно підсилили б "Динамо". Один з них не хотів їхати грати в наш чемпіонат. Інший запитував таку зарплату, яку в історії нашого клубу ніхто ще не отримував. Брати просто для кількості ми не хотіли. В останній день трансферного вікна був форвард, якого ми могли підписати. Хацкевич сказав категоричне "ні". Навіщо смішити людей? Людина нікуди не потрапив, а "Динамо" - це останній трамплін. Тому ми прийняли таке рішення. Так, буде важко, але я сподіваюся, що ми це теж переживемо".

Також Суркіс прокоментував роботу селлекционера Євгена Краснікова:

"Я не буду його хвалити або лаяти. Якщо ті гравці, яких він запросив, заграють в цей період часу, можна буде про щось говорити. Ми завжди говоримо про адаптацію, але я ставив перед Красніковим завдання запросити футболістів, які б відразу заграли. Для адаптації у нас повно своїх гравців - Миколенко, Попов, Шапаренко, Ледньов з Тымчиком, які зараз в оренді. Ось вони повинні адаптуватися. А якщо ми запрошуємо легіонерів, то вони повинні грати. Так, у бразильців своя специфіка. "Шахтар" теж їх підписав, але вони поки що не відіграють. Давайте почекаємо до зими. Якщо вони заграють, будемо аплодувати Краснікова. Якщо ні - будемо вважати, що ми знову помилилися з нашої трансферною політикою. Хочу підкреслити, що на всіх гравців ми витратили гроші, і, як я вважав, що посилилися в надії на те, що вони принесуть користь команді.

Говорячи про те, що в матчі з Чехією в основі збірної України не вийшло ні одного динамівця, а в грі проти Словаччини вийшов Циганков і відразу заробив пенальті, Суркіс зауважив: "Я не буду коментувати рішення головного тренера. Він обрав склад і домігся двох перемог. Якби було дві поразки, його б, звичайно, критикували. Сьогодні Шевченко все хвалять, значить, він все зробив правильно. Як казав Лобановський, в футболі головне результат на табло. Все інше швидко забувається. Зараз у мене в серце скалка - 0:2 від "Карпат".

А гвооря про плани і завдання на сезон, президент столичного клубу був категоричний:

"Однозначно боротися за перемогу в чемпіонаті і Кубку України. Також потрібно вийти з групи в Лізі Європи, показуючи гідну європейську гру. Це завдання, які поставлені перед командою і тренером".

Як повідомляв УНІАН, на перерву, пов'язану з матчами національної збірної, київське "Динамо" пішло на 3-му місці турнірної таблиці української Прем'єр-ліги.