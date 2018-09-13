«Шахтар» став учасником найбільшого в світі акселератора спортивних стартапів

У рамках партнерства «Шахтаря» і HYPE Sports Innovation в Україні пройде перша програма SPIN-акселератора, сфокусована на розвитку інновацій в спорті і максимізації потенціалу українських стартапів в сфері спортивних технологій.

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) у партнерстві з HYPE Sports Innovation став учасником найбільшого в світі акселератора спортивних стартапів

У рамках партнерства «Шахтаря» і HYPE Sports Innovation в Україні пройде перша програма SPIN-акселератора, сфокусована на розвитку інновацій в спорті і максимізації потенціалу українських стартапів в сфері спортивних технологій, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

SPIN-акселератор «Шахтаря» запрошує до участі українські стартапи з інноваційними рішеннями в області спорту в різних сферах: залучення вболівальників, спортивна аналітика, технології біометричного спортивного аналізу, робота з Big Data, розвиток теми «розумного стадіону» та інше.

HYPE Sports Innovation побудувала найбільшу глобальну екосистему спортивних інновацій, що налічує більше 30 000 членів, включаючи роздрібні бренди, спортивні клуби, федерації і академічні кола.

Читайте такожШахтар буде розвивати бізнес спортивних стартапів в Україні

– Для нас велика честь бути партнером «Шахтаря», команди з такими вражаючими досягненнями на національному та європейському рівнях, – заявив засновник і президент HYPE Sports Innovation Амір Рава. – Ми знаємо, через що довелося пройти клубу в останні роки. Багато компаній в подібній ситуації вже б опустили голову. Зараз ми спостерігаємо відмінний приклад лідерства, адже тільки лідер в цій ситуації здатний розвиватися і думати про майбутнє. З нетерпінням чекаємо історій успіху в результаті програми партнерства з «Шахтарем».

Найближчим часом на сайті www.hypesportsinnovation.com буде відкрито прийом заявок інноваційних проектів. Спільно з компанією HYPE будуть відібрані 10 стартапів, протягом чотирьох місяців команди цих проектів пройдуть навчання у менторів всесвітньо відомих брендів Nike, Reebook, УЄФА, Adidas та інших. Переможці отримають можливість стати партнером ФК «Шахтар».

– Завдяки роботі акселератора українські спортивні стартапи зможуть вперше стати частиною глобального спортивного та IT-ринку та отримати фінансування для розвитку, – зазначив директор з комунікацій ФК «Шахтар» Юрій Свиридов. – «Шахтар» зацікавлений в нових технологіях, які дозволять збільшити інтерес уболівальників до відвідин матчів, а команді – перемагати в кожній грі і завойовувати трофеї. Сподіваємося, що завдяки реалізації цього проекту з'являться нові ідеї, нові компанії і ми будемо споживачами цих послуг.

Компанія HYPE Sports Innovation управляє мережею акселераторів, проводить заходи з федераціями та брендами, знайомлячи їх з тисячами спортивних стартапів. Спільна діяльність генерує інвестиції і сприяє впровадженню інновацій в ряді провідних галузей індустрії спорту.