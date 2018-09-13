Стала відома дата поєдинку Маріуполь - Динамо в УПЛ

Поєдинок був перенесений з початку серпня на кінець вересня.

Стала відома дата проведення перенесеного матчу 4-го туру української Прем'єр-ліги «Маріуполь» - «Динамо». Поєдинок відбудеться в Маріуполі 26 вересня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 17:00.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Маріуполь".

Нагадаємо, матч не відбувся в обумовлені календарем терміни (у першій половині серпня) через зайнятість обох клубів - "Маріуполя" і "Динамо" - в єврокубках.

У минулому сезоні навколо поєдинку "Маріуполь" - "Динамо" в осінній частині сезону вибухнув скандал - матч не відбувся через неявку "Динамо" в прифронтове місто. Столичний клуб вимагав гарантій безпеки, а після цього був покараний умовною поразкою.