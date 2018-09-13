Тренер Хоффенхайма: Зустріч з Шахтарем буде захоплюючим викликом для нас

У донецького колективу дуже талановитий склад, високої якості та креативності, зазначив тренер німецької команди.

Головний тренер "Хоффенхайма Юліан Нагельсманн розповів про підготовку до матчу з "Шахтарем" в Лізі чемпіонів.

- Безумовно, це цікава група, в якій виділяється Манчестер Сіті. Однак "Шахтар" – хороша команда, до зустрічі з якої ми будемо ретельно готуватися. У донецького колективу дуже талановитий складу, високої якості та креативності. Зустріч з Шахтарем буде захоплюючим викликом для Хоффенхайма, зазначив тренер в інтерв'ю для Football.ua.

На зауваження про те, що в команді досить багато травмованих, і вважає тренер, що це може перешкодити правильній підготовці до протистояння, Нагельсманн зазначив:

- Ми робимо все від нас залежне в даній ситуації. Звичайно, нам ледь не довелося замінити весь стартовий склад, щоб почати сезон, проте можемо розраховувати на весь колектив, щоб компенсувати це.

На питання про те, чи спостерігав за грою тренер Шахтаря і тактикою Пауло Фонсеки, а також, чи є у нього сумніви з приводу того, що обидві команди будуть грати у відкритий футбол, зауважив:

- Можу говорити лише за себе і мою команду, а ми підходимо до кожної гри з позитивним настроєм. Звичайно ж, ми також вивчаємо кожного з наших суперників перед зустрічами.

"Було б несправедливо виділяти окремого гравця. Шахтар – це клуб, який протягом багатьох років випускав іменитих гравців. Пауло Фонсека – їх великий і досвідчений тренер, який до того ж говорить мовою восьми бразильських виконавців. Це завжди великий плюс", - додав наставник німецької команди.

"З нетерпінням очікуємо наш матч з Шахтарем. Ми дуже багато працювали, щоб, нарешті, брати участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА, і з радісним хвилюванням чекаємо майбутніх викликів. Це те, що дає нам величезну мотивацію" - підсумував Нагельсманн.

Як повідомляв УНІАН, матч Шахтар — Хоффенхайм пройде в Харкові на ОСК Металіст 19 вересня. Початок гри о 20.00.