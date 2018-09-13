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Павелко за рахунок ФФУ возив рідних на Євро-2016 - джерело

15:49, 13 вересня 2018
Футбол
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Андрій Павелко / УНІАН

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко за рахунок організації возив своїх рідних на матч Євро-2016 Україна - Німеччина, йдеться в матеріалі спільноти Facebook ВідФУТБОЛимо корупцію.

Мова йде про чартерний рейс, який вилетів з Києва в Лілль 12 червня 2016 року і, за інформацією джерела, був оплачений з бюджету ФФУ.

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Джерело наводить список пасажирів рейсу, серед яких, крім самого Павелка, нібито були присутні син президента ФФУ Микита Павелко з дружиною Богданою Петровською (на той момент вони не були офіційно одружені) і цивільна дружина Андрія Павелка - Катерина Чаус.

Також у наведеному списку можна виявити прізвища міністра спорту Ігоря Жданова, мерів Києва Віталія Кличка та Івано-Франківська Руслана Марцінківа, народних депутатів Євгена Дейдея, Володимира Шкварилюка, Івана Крулька, Андрія Кожем'якіна, Максима Курячия, Борислава Розенблата та Ярослава Москаленка (імовірно, вказане тільки прізвище).

facebook.com/ВідФУТБОЛимо-корупцію-2175598742723315

Автори матеріалу також пропонують Андрію Павелку відповісти на питання про те, хто і на якій підставі оплачував переліт його рідним, мерам, нардепам та іншим держслужбовцям, а також дружинам футболістів.

Нагадаємо, збірна України у фінальній частині Євро-2016 програла всі три матчі групового турніру.

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Теги: #Андрій Павелко