Павелко за рахунок ФФУ возив рідних на Євро-2016 - джерело

У числі пасажирів рейсу, організованого ФФУ, є члени сім'ї Павелка, а також дружини футболістів.

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко за рахунок організації возив своїх рідних на матч Євро-2016 Україна - Німеччина, йдеться в матеріалі спільноти Facebook ВідФУТБОЛимо корупцію.

Мова йде про чартерний рейс, який вилетів з Києва в Лілль 12 червня 2016 року і, за інформацією джерела, був оплачений з бюджету ФФУ.

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Джерело наводить список пасажирів рейсу, серед яких, крім самого Павелка, нібито були присутні син президента ФФУ Микита Павелко з дружиною Богданою Петровською (на той момент вони не були офіційно одружені) і цивільна дружина Андрія Павелка - Катерина Чаус.

Також у наведеному списку можна виявити прізвища міністра спорту Ігоря Жданова, мерів Києва Віталія Кличка та Івано-Франківська Руслана Марцінківа, народних депутатів Євгена Дейдея, Володимира Шкварилюка, Івана Крулька, Андрія Кожем'якіна, Максима Курячия, Борислава Розенблата та Ярослава Москаленка (імовірно, вказане тільки прізвище).

Автори матеріалу також пропонують Андрію Павелку відповісти на питання про те, хто і на якій підставі оплачував переліт його рідним, мерам, нардепам та іншим держслужбовцям, а також дружинам футболістів.

Нагадаємо, збірна України у фінальній частині Євро-2016 програла всі три матчі групового турніру.