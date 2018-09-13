На матч УПЛ у Полтаві можна буде потрапити за 5 гривень

ФК "Ворскла" підготував акцію до Дня міста.

Бронзовий призер минулорічного розіграшу чемпіонату України полтавська "Ворскла" вирішила підготувати сюрприз для своїх уболівальників.

Керівництво "зелено-білих" на честь Дня міста зробило акцію - квитки на матч «Ворскла» – «Зоря», який відбудеться 23 вересня, у День міста Полтави, можна купити за 5 гривень.

Читайте такожВорскла почала продаж квитків на матчі Ліги Європи з Арсеналом і Спортингом

За такою ціною доступні квитки з 15-го по 20 сектор. Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

Зазначимо, що зустрінуться третя і четверта команди минулого чемпіонату - "Ворскла" фінішувала в попередньому сезоні з бронзою, а "Зоря" відстала від конкурента на одну сходинку.

При цьому, треба відзначити, що "Ворскла" тривалий час має проблеми з боргами перед футболістами і тренерами. Крім того, в цьому сезоні полтавський клуб виступить у груповому турнірі Ліги Європи, де його суперниками будуть лондонський "Арсенал", португальський "Спортинг" і "Карабах" (Азербайджан).