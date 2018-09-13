этот материал доступен на русском

Нове правило ФІФА боляче вдарить по Шахтарю та Динамо

14:58, 13 вересня 2018
Футбол
811 0
REUTERS

За новими правилами клуби зможуть відправляти в оренду максимум 8 гравців, у тому числі не більше 3-4 виконавців – в один і той же клуб.

Читайте такожШахтар посилив суперника Динамо в Лізі Європи

Виняток може бути зроблено лише для талановитих вихованців клубу у віці до 21 року.

Якщо це правило буде введено, клуби не зможуть відправляти велику кількість власних футболістів в різні клуби, як це роблять, наприклад, провідні європейські клуби - "Челсі", "Ювентус", які мають по 40 і 26 гравців в оренді відповідно.

В Україні велику кількість футболістів, відданих в оренду, мають "Шахтар" і "Динамо".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ФІФА