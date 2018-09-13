Нове правило ФІФА боляче вдарить по Шахтарю та Динамо

Міжнародна футбольна федерація може обмежити число гравців, яких клуб має право віддати в оренду.

ФІФА готова ввести обмеження на кількість футболістів, які віддаються в оренду, повідомляє Sport Bild.

За новими правилами клуби зможуть відправляти в оренду максимум 8 гравців, у тому числі не більше 3-4 виконавців – в один і той же клуб.

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Виняток може бути зроблено лише для талановитих вихованців клубу у віці до 21 року.

Якщо це правило буде введено, клуби не зможуть відправляти велику кількість власних футболістів в різні клуби, як це роблять, наприклад, провідні європейські клуби - "Челсі", "Ювентус", які мають по 40 і 26 гравців в оренді відповідно.

В Україні велику кількість футболістів, відданих в оренду, мають "Шахтар" і "Динамо".