Екс-капітан Челсі і збірної Англії Террі відмовився переходити в Спартак

Джон Террі міг заробити за залишок сезону 1,9 мільйона євро.

Англійський захисник, екс-капітан збірної Англії і "Челсі" Джон Террі відмовився від переходу в московський «Спартак».

Про це він повідомив у своєму Instagram.

«Я добре подумав і вирішив відмовитися від пропозиції "Спартака". Хотів би подякувати клубу, побажати йому і його вболівальникам успіху в сезоні», - написав англієць. Футболіст додав, що відкинув пропозицію, обговоривши перспективу переїзду в Росію зі своєю сім'єю.

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Зазначимо, що 8 вересня з'явилася інформація, що футболіст вже проходить медичний огляд в одній з італійських клінік для переходу в московський «Спартак». За інформацією ЗМІ, Террі міг заробити за залишок сезону 1,9 мільйона євро.

У складі лондонського «Челсі» Джон Террі п'ять разів ставав чемпіоном Англії. Футболіст також завойовував разом з командою кубок Ліги чемпіонів. Багато років Террі виводив лондонців на поле з капітанською пов'язкою.