Президент Інгульця про клітку для вболівальників на стадіоні: ця клітка для дебілів

Президент футбольного клубу першої ліги виправдовує появу "звіринця" на стадіоні.

Президент команди «Інгулець», яка виступає в першій лізі, Олександр Поворознюк прокоментував появу на стадіоні свого клубу сектора для вболівальників гостей, обгородженого кліткою.

«Що поганого в нашому гостьовому секторі? Всі зручності в наявності, є крісла – влаштовуйтеся зручніше. Що не так? Це ж клітка не для нормальних вболівальників, а для дебілів, які неправильно поводяться. Через це їх туди кидають і закривають. На кожному стадіоні має це бути. І у мене є. Ми спеціально цей сектор встановили на видному місці, щоб усі його бачили і думали головою перед тим, як щось робити неправильно.

Ця «клітка» – камера тимчасового утримання для тих вболівальників, які порушують правила поведінки на стадіоні. Спочатку їм роблять зауваження, а якщо вони його не виконують, то їх просто саджають в клітку до з'ясування обставин. Що я неправильно зробив?

Хочу, щоб наші вболівальники спокійно приходили з дітьми на стадіон. Вболівай, кричи, божеволій, але чинити беззаконня я не дозволю! Така «камера» має бути за регламентом. Для тих людей, які не вміють себе поводити у громадських місцях і на стадіоні», – сказав Поворознюк, якого цитує Footboom.

Як повідомляв УНІАН, футбольний клуб першої ліги "Інгулець", що представляє смт Петрове Кіровоградської області, здивував сектором для фанатів гостьової команди. Три ряди пластикових сидінь обгородили залізними прутами, що більше нагадує вольєр для тварин.