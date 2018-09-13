Павелко розповів, скільки буде коштувати установка системи VAR на одному українському стадіоні

За словами президента ФФУ, для введення відеоповторів будуть знаходити фінансування.

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко розповів, хто буде фінансувати впровадження системи відеоповторів (VAR) в українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Трибуна.

"Ми будемо залучати спонсорів, партнерів. Обов'язково будемо знаходити фінансування. Там не такі великі гроші, як на всю систему. Якщо потрібно VAR на кожному стадіоні, то це коштує 2-3 мільйони. Звичайно ж, ні в кого таких грошей немає. Але у нас немає чіткості й у питанні стадіонів: ми не можемо сказати, що лише ті або інші можуть приймати матчі Прем'єр-ліги. Клуби змінюються, одні заходять, інші виходять. Тому, нам потрібен план Б.

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Відповідно, ми звернулися до такого варіанту, який використовується в Польщі. Перші такі мікроавтобуси ми купимо самі. Для початку треба 2-3, ми їх протестуємо. А далі вже Прем'єр-ліга буде приймати рішення, чи потрібно збільшувати їхню кількість, залучати додаткові інвестиції, навантажувати телекомпанії чи ні. Це вже буде переговорний процес Прем'єр-ліги. А перший крок повинні зробити ми, щоб комітет арбітрів Прем'єр-ліги користувався передовими технологіями VAR", – підсумував Андрій Павелко.

Нагадаємо, раніше президент УПЛ Томас Грімм розповів, коли система VAR може з'явитися в Україні.

Система відеоповторів VAR була застосована на матчах чемпіонату світу 2018 року. Також вона вводиться в багатьох провідних національних чемпіонатах.