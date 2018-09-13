УЄФА спростував інформацію про можливе проведення фіналу Ліги чемпіонів у Нью-Йорку
10:52, 13 вересня 2018Футбол
145 0
Проведення фінальних матчів ЛЧ за межами Європи в даний час не обговорюється.
Александр Чеферін / Reuters
Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував інформацію про те, що організація веде переговори про проведення фіналу Ліги чемпіонів-2021 в Нью-Йорку.
«В даний час ця ідея не обговорюється. УЄФА не планує проводити фінали Ліги чемпіонів за межами Європи», – сказав Чеферін, якого цитує АР.
Нагадаємо, раніше про проведення матчів у США уклала договір іспанська Ла Ліга.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter