этот материал доступен на русском

УЄФА спростував інформацію про можливе проведення фіналу Ліги чемпіонів у Нью-Йорку

10:52, 13 вересня 2018
Футбол
145 0
Александр Чеферін / Reuters

Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував інформацію про те, що організація веде переговори про проведення фіналу Ліги чемпіонів-2021 в Нью-Йорку.

«В даний час ця ідея не обговорюється. УЄФА не планує проводити фінали Ліги чемпіонів за межами Європи», – сказав Чеферін, якого цитує АР.

Нагадаємо, раніше про проведення матчів у США уклала договір іспанська Ла Ліга.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів