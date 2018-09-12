Тоттенхем оштрафує Льоріса на 280 тисяч євро за п'янку за кермом

Лондонський клуб вирішив покарати свого воротаря.

Воротар "Тоттенхема" і збірної Франції Уго Льоріс сьогодні дізнався рішення суду у справі про водіння в нетверезому вигляді.

Суд на 20 місяців позбавив футболіста водійських прав і оштрафував на 56 тисяч євро за водіння в нетверезому вигляді.

Однак, крім цього клуб Льоріса «Тоттенхем» додатково покарає воротаря. Гравця оштрафують на двотижневу зарплату, таким чином сума штрафу складе 280 тисяч євро. Про це повідомляє l'Equipe.

При цьому клуб не буде віднімати у гравця капітанську пов'язку.

Нагадаємо, 24 серпня голкіпер «Тоттенхема» і чемпіон світу 2018 року в складі збірної Франції Уго Льоріс був затриманий в Лондоні за водіння в нетверезому вигляді. Алкотестер показав наявність алкоголю в його крові.