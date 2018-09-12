Матч Україна - Чехія у Лізі націй відбудеться в Харкові - ЗМІ
17:16, 12 вересня 2018Футбол
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Гра Україна - Чехія відбудеться 16 жовтня.
Матч Україна - Чехія у Лізі націй прийме Харків / stadiums.at.ua
Визначено місце проведення матчу Ліги націй УЄФА між збірними України та Чехії з футболу. Поєдинок відбудеться на харківському ОСК «Металіст» 16 жовтня.
Про це повідомляє портал Football24 з посиланням на сторінку в Facebook радника голови Харківської ОДА Павла Федосенко.
Гра Україна - Чехія відбудеться в Харкові в рамках 3-го туру Ліги націй.
Нагадаємо, що в перших двох матчах українська збірна здобула 100-відсотковий результат у Лізі націй, перемігши Чехію на виїзді і Словаччину - у себе вдома.
Як повідомляв УНІАН, головний тренер збірної Чехії Карел Яролім пішов у відставку.
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