Матч Україна - Чехія у Лізі націй відбудеться в Харкові - ЗМІ

Гра Україна - Чехія відбудеться 16 жовтня.

Визначено місце проведення матчу Ліги націй УЄФА між збірними України та Чехії з футболу. Поєдинок відбудеться на харківському ОСК «Металіст» 16 жовтня.

Про це повідомляє портал Football24 з посиланням на сторінку в Facebook радника голови Харківської ОДА Павла Федосенко.

Гра Україна - Чехія відбудеться в Харкові в рамках 3-го туру Ліги націй.

Нагадаємо, що в перших двох матчах українська збірна здобула 100-відсотковий результат у Лізі націй, перемігши Чехію на виїзді і Словаччину - у себе вдома.

Як повідомляв УНІАН, головний тренер збірної Чехії Карел Яролім пішов у відставку.