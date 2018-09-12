Срна повернеться в Україну з новим проектом

Колишній капітан "Шахтаря" Даріо Срна найближчим часом планує реалізувати в Україні масштабний дитячий благодійний проект.

36-річний екс-капітан донецького «Шахтаря» і збірної Хорватії Даріо Срна, який нині виступає за італійський «Кальярі», незабаром реалізує в Україні масштабний дитячий благодійний проект.

Про це повідомляє прес-служба ФК "Шахтар".

Подробиці програми Даріо Срна презентує у Харкові напередодні одного з домашніх матчів «Шахтаря» в Лізі чемпіонів.

На груповому етапі Ліги чемпіонів «Шахтар» зіграє з німецьким «Хоффенхаймом», англійським «Манчестер Сіті» і французьким «Ліоном». Поєдинок «Шахтар» - «Хоффенхайм» відбудеться в Харкові в середу, 19 вересня.

Нагадаємо, що Даріо Срна захищав кольори «Шахтаря» з 2003-го по 2018-й роки.