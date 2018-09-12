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Голкіпер збірної Франції Льоріс позбавлений водійських прав на 20 місяців за водіння в нетверезому вигляді

16:02, 12 вересня 2018
Футбол
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Уго Льоріс / Reuters

Стала відома міра покарання щодо голкіпера англійського «Тоттенхема» і збірної Франції, чемпіона світу 2018 року Уго Льоріса, який раніше був звинувачений у водінні в нетверезому вигляді.

Як повідомляє Sky Sports News, за підсумками розслідування французький футболіст позбавлений водійських прав на термін 20 місяців, а також оштрафований на 50 тисяч фунтів стерлінгів (близько 56 тисяч євро).

Нагадаємо, 24 серпня голкіпер «Тоттенхема» і збірної Франції Уго Льоріс був затриманий поліцейськими в Лондоні за водіння в нетверезому вигляді. Алкотестер показав наявність алкоголю в його крові. Пізніше капітана «Тоттенхема» відпустили під заставу, але 11 вересня він повинен був з'явитися в Вестмінстерський магістратський суд.

Нагадаємо, цього літа голкіпер Уго Льоріс у складі збірної Франції завоював титул чемпіона світу.

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Теги: #нетверезий водій#Уго Льоріс