Голкіпер збірної Франції Льоріс позбавлений водійських прав на 20 місяців за водіння в нетверезому вигляді

Капітана "Тоттенхема" оштрафували на 50 тисяч фунтів стерлінгів.

Стала відома міра покарання щодо голкіпера англійського «Тоттенхема» і збірної Франції, чемпіона світу 2018 року Уго Льоріса, який раніше був звинувачений у водінні в нетверезому вигляді.

Як повідомляє Sky Sports News, за підсумками розслідування французький футболіст позбавлений водійських прав на термін 20 місяців, а також оштрафований на 50 тисяч фунтів стерлінгів (близько 56 тисяч євро).

BREAKING: Tottenham goalkeeper Hugo Lloris banned from driving for 20 months and fined £50,000 for drink-driving. #SSN — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 12, 2018

Нагадаємо, 24 серпня голкіпер «Тоттенхема» і збірної Франції Уго Льоріс був затриманий поліцейськими в Лондоні за водіння в нетверезому вигляді. Алкотестер показав наявність алкоголю в його крові. Пізніше капітана «Тоттенхема» відпустили під заставу, але 11 вересня він повинен був з'явитися в Вестмінстерський магістратський суд.

Нагадаємо, цього літа голкіпер Уго Льоріс у складі збірної Франції завоював титул чемпіона світу.