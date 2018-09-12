У київському Цумі відкрилася фотовиставка, присвячена історії виступу Шахтаря у ЛЧ

На відкритті були присутні головний тренер команди Паулу Фонсека, воротар Андрій П'ятов і гравці першого складу Шахтаря, який виступав в ЛЧ.

У київському Цумі відкрилася фотовиставка, присвячена історії виступів «Шахтаря» в Лізі чемпіонів.

В експозиції представлені 34 фотографії, які дозволять вболівальникам знову пережити незабутні моменти матчів улюбленої команди в найпрестижнішому клубному турнірі Європи, повідомляє офіційний сайт гірників.

Урочисте відкриття виставки відвідали головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека і його асистент Ігор Дуляй, воротар Андрій Пятов, а також легенди, які брали участь у першій для «гірників» у Лізі чемпіонів: Геннадій Зубов, Сергій Попов, Валерій Кривенцов, Дмитро Шутков, В'ячеслав Шевчук. Розглядаючи фото, вони поділилися з уболівальниками спогадами та емоціями.

Зокрема, капітан «Шахтаря» в сезоні-2000/01 Сергій Попов зазначив:

– Це була перша і єдина Ліга чемпіонів для мене. Ми хотіли потрапити туди не тільки всім клубом, командою разом з президентом, а всім містом і всім нашим краєм! Кваліфікація зі «Славією» стала драматичною: вдома ми поступилися, але на виїзді здобули перемогу. Радість переповнювала, переповнювали емоції. Коли прийшов час першого матчу в групі, ми трохи перегоріли – напевно, досі стоїмо і слухаємо той гімн Ліги чемпіонів. В останньому турі на своєму полі обіграли «Арсенал». Лондонці вже виконали завдання, для нас же це історія, і ми нею пишаємося.

У свою чергу, нинішній головний тренер команди Паулу Фонсека зазначив:

– Для мене велика честь бути поруч з легендами, які створювали гарну історію «Шахтаря». Це привід для гордості не лише для вболівальників клубу, але й для усіх українців. Ліга чемпіонів – особливий турнір, просуває в тому числі країну і її футбол, змагання з почуттям величезної відповідальності. Це вимогливі і складні матчі з кращими європейськими командами. Ніхто і ніколи не може бути впевнений у результаті в Лізі чемпіонів. Але є щось більше, ніж результат, – імідж українського футболу. Ми завжди хочемо перемагати. Зараз ми знову у важкій групі. Швидше за все, «Манчестер Сіті» у цьому квартеті є головним фаворитом. У будь-якому випадку, я думаю, ми зможемо поборотися з «Хоффенхаймом» і «Ліоном» за друге місце і вихід в плей-офф. Це два сильних суперника, що зайняли треті місця в своїх чемпіонатах. Буде важко, але ми віримо, що все можливо. Постараємося повторити те, що зробили в минулому році.

Виставка продовжить свою роботу з 11 вересня по 4 жовтня і відкрита для всіх бажаючих щодня з 10:00 до 22:00 на сьомому поверсі столичного Цуму.

Нагадаємо, перший матч в Лізі чемпіонів сезону-2018/19 «Шахтар» проведе 19 вересня у Харкові з «Хоффенхаймом». Початок гри на ОСК «Металіст» в 19:55.