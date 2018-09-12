Лунін увійшов у збірну найкращих орендованих гравців іспанської Прімери
11:08, 12 вересня 2018Футбол
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Український воротар «Реала» виступає за «Леганес» на правах оренди.
Лунін увійшов у символічну збірну новачків чемпіонату Іспанії / Marca
19-річний голкіпер «Леганеса» і збірної України з футболу Андрій Лунін потрапив в символічну збірну кращих орендованих футболістів чемпіонату Іспанії.
Список був складений оглядачами іспанської Marca.
Контракт Луніна належить мадридському «Реалу».
Кольори «Леганеса» український воротар буде захищати до кінця сезону на правах оренди.
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