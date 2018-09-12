Лунін увійшов у збірну найкращих орендованих гравців іспанської Прімери

Український воротар «Реала» виступає за «Леганес» на правах оренди.

19-річний голкіпер «Леганеса» і збірної України з футболу Андрій Лунін потрапив в символічну збірну кращих орендованих футболістів чемпіонату Іспанії. Список був складений оглядачами іспанської Marca. Контракт Луніна належить мадридському «Реалу». Кольори «Леганеса» український воротар буде захищати до кінця сезону на правах оренди.

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