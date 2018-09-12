У Запоріжжі автобус футбольної молодіжної збірної Андорри потрапив у ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Соборному, біля ТРЦ "Україна".

У вівторок, 11 вересня, пізно ввечері, автобус футбольної збірної Андорри зіткнувся з легковим авто ВАЗ.

Футболісти поверталися після матчу зі збірною України, повідомляє Depo.Запоріжжя.

Інформації про постраждалих немає. У поліції обіцяли надати подробиці події пізніше.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ввечері на "Славутич-Арена" в Запоріжжі відбувся матч відбіркового турніру чемпіонату Європи-2019 (U-21), в якому збірна України з великими труднощами обіграла команду Андорри з рахунком 1:0. Гол забив блискучим ударом Мар'ян Швед наприкінці матчу.