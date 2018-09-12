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У Запоріжжі автобус футбольної молодіжної збірної Андорри потрапив у ДТП

10:38, 12 вересня 2018
Футбол
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Гравці збірної Андорри потрапили в аварію в Запоріжжі / zp.depo.ua

Футболісти поверталися після матчу зі збірною України, повідомляє Depo.Запоріжжя.

Інформації про постраждалих немає. У поліції обіцяли надати подробиці події пізніше.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ввечері на "Славутич-Арена" в Запоріжжі відбувся матч відбіркового турніру чемпіонату Європи-2019 (U-21), в якому збірна України з великими труднощами обіграла команду Андорри з рахунком 1:0. Гол забив блискучим ударом Мар'ян Швед наприкінці матчу.  

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Теги: #футбол#аварія#кваліфікація Євро-2019 (U-21)