Збірна Іспанії розгромила учасника фіналу ЧС-2018 Хорватію в Лізі націй (результати всіх матчів)

Команда-сенсація ЧС-2018 пропустила у свої ворота шість м'ячів.

Збірна Іспанії розгромила національну команду Хорватії в матчі другого туру групового етапу Ліги націй. Зустріч пройшла на стадіоні «Мануель Мартінес Валеро» в іспанському Ельче і завершилася з рахунком 6:0 на користь господарів, повідомляє сайт УЄФА.

Голами у складі іспанської команди відзначилися Сауль, Марко Асенсіо, Родріго, Серхіо Рамос і Іско. Також автогол забив голкіпер хорватської збірної Ловро Калініч.

Третьою командою в цій групі є збірна Англії. На даний момент збірна Іспанії має 6 очок і лідирує в турнірній таблиці групи. Англія і Хорватія поки що не набрали жодного балу.

Нагадаємо, що збірна Хорватії - фіналіст чемпіонату світу-2018 і головна сенсація мундіалю.

В іншому центральному поєдинку вівторка збірна Бельгії не залишила шансів Ісландії на її полі - перемога 3:0 завдяки голу Едена Азара і дублю Ромелу Лукаку.

Ліга націй. 11 вересня

Ісландія - Бельгія - 0:3

Іспанія - Хорватія - 6:0

Боснія і Герцеговина - Австрія - 1:0

Фінляндія - Естонія - 1:0

Угорщина - Греція - 2:1

Молдова - Білорусь - 0:0

Сан-Марино - Люксембург - 0:3