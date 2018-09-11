Молодіжна збірна України з труднощами переграла Андорру в кваліфікації Євро-2019

Переможний гол був забитий на останніх хвилинах гри.

У Запоріжжі завершився матч кваліфікації чемпіонату Європи з футболу (U-21) між молодіжними збірними України та Андорри.

Команда України здобула важку перемогу над Андоррою - 1:0.

Єдиний гол на 87-й хвилині зустрічі забив форвард львівських "Карпат" Мар'ян Швед чудовим ударом у "дев'ятку".

Цікаво, що буквально за хвилину до цього той же Швед не зумів реалізувати 11-метровий удар у ворота андоррців, запустивши м'яч вище воріт. А ще в першому таймі арбітр не зарахував гол українців, зафіксувавши фол в атаці.

Турнірне становище в групі 4 після семи матчів:

1. Англія – 20 очок

2. Україна – 14

3. Голландія – 12

4. Шотландія – 11

5. Латвія – 3

6. Андорра – 2

Після зустрічі з Андоррою українцям ще належить зіграти з Шотландією (13 жовтня) і Голландією (16 жовтня).