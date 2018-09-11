УЄФА схвалив створення третього єврокубкового турніру починаючи з сезону-2021/22

Це підтвердив президент Асоціації європейських клубів (ECA) Андреа Аньєллі.

Президент Асоціації європейських клубів (ECA) Андреа Аньєллі повідомив, що з 2021 року УЄФА введе третій єврокубковий турнір на додаток до двох існуючих - Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

«Дано зелене світло для створення третього єврокубка. Залишилося тільки дочекатися підтвердження виконавчого комітету УЄФА. Загальна кількість клубів в єврокубках збільшиться до 96 з сезону-2021/2022», - заявив Аньєллі, якого цитує Football Italia.

Читайте такожУЄФА хоче ввести відеоповтори з чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Раніше про зміни повідомляв Bild. В основній стадії Ліги чемпіонів так само, як і зараз, прийматимуть участь 32 команди, Ліга Європи скоротиться з 48 до 32 команд, в третьому єврокубку, назва якого поки невідома, також візьмуть участь 32 клуби.

Зазначимо, що з 1960-го по 1999 роки УЄФА проводив третій єврокубковий турнір - Кубок володарів кубків, який був скасований. Ще одне, менш престижне змагання - Кубок Інтертото - було скасоване в 2008 році.