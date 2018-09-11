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Яролім залишив пост головного тренера збірної Чехії після програшу від України

14:46, 11 вересня 2018
Футбол
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Яролім покинув пост головного тренера збірної Чехії / Reuters

Про це повідомляється в офіційному Twitter Футбольної асоціації Чехії.

В асоціації також повідомили, що найближчим часом проведуть зустрічі з кандидатами щоб знайти заміну попередньому наставнику.

Традиційно, Яроліму висловили подяку за виконану роботу..

За останні кілька днів збірна Чехії програла команді України в матчі Ліги націй (1:2), після чого розгромно поступилася команді Росії в товариському матчі - 1:5.

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Теги: #футбол#Ліга націй УЄФА