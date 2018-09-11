Яролім залишив пост головного тренера збірної Чехії після програшу від України
14:46, 11 вересня 2018Футбол
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Дві поразки від команд України та Росії позбавили наставника чеської команди посади.
Яролім покинув пост головного тренера збірної Чехії / Reuters
Карел Яролім, за взаємною згодою, залишає посаду головного тренера збірної Чехії з футболу.
Про це повідомляється в офіційному Twitter Футбольної асоціації Чехії.
В асоціації також повідомили, що найближчим часом проведуть зустрічі з кандидатами щоб знайти заміну попередньому наставнику.
Традиційно, Яроліму висловили подяку за виконану роботу..
За останні кілька днів збірна Чехії програла команді України в матчі Ліги націй (1:2), після чого розгромно поступилася команді Росії в товариському матчі - 1:5.
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