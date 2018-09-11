Яролім залишив пост головного тренера збірної Чехії після програшу від України

Дві поразки від команд України та Росії позбавили наставника чеської команди посади.

Карел Яролім, за взаємною згодою, залишає посаду головного тренера збірної Чехії з футболу. Про це повідомляється в офіційному Twitter Футбольної асоціації Чехії. В асоціації також повідомили, що найближчим часом проведуть зустрічі з кандидатами щоб знайти заміну попередньому наставнику. Традиційно, Яроліму висловили подяку за виконану роботу.. За останні кілька днів збірна Чехії програла команді України в матчі Ліги націй (1:2), після чого розгромно поступилася команді Росії в товариському матчі - 1:5.

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