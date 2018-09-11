Тренер збірної Чехії Яролім: з Україною грали на рівних, Росія була на голову сильніше

Наставник чеської команди прокоментував розгромну поразку від росіян з рахунком 1:5.

Головний тренер збірної Чехії вважає розгром у товариському матчі від Росії (1:5) більш болючим, ніж поразку від України (1:2) в Лізі націй.

«Навіть поразка від України не так болісна для мене, як ця», — цитує головного тренера чехів Спорт-Експрес.

«З Україною ми грали на рівних, а Росія була на голову сильніша за нас. Ми зробили дуже грубі помилки в обороні, наслідком цього стали пропущені м'ячі. Я шкодую про цю поразку».

Також Яролім звинуватив у результаті футболістів й встав на захист своєї системи гри.

«Не знайшлося гравця, який міг би повести за собою. У другому таймі повернулися, але швидко втратили нитки гри і допустили таке поразка. Система не була помилковою, просто футболісти зіграли недостатньо добре».

Як повідомляв УНІАН, збірна України здобула перемоги над Чехією (2:1) і Словаччиною (1:0) на старті Ліги націй і очолила групу 1 другого дивізіону.

Збірна Чехії напередодні провела товаищеский матч з росіянами в Ростові і зазнала розгромної поразки - 1:5.