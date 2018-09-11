Україна виявилася однією з п'яти європейських збірних, яка не програвала у 2018 році
11:36, 11 вересня 2018Футбол
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У рейтинг увійшли національні команди, які провели не менше п'яти матчів.
Збірна України обіграла Чехію в 1-му турі Ліги націй / REUTERS
Збірна України увійшла до рейтингу команд, які не програвали в 2018 році в основний час.
У поточному році національна збірна України провела 6 зустрічей. 2 з них закінчилися з нічийним результатом 1:1 з Саудівською Аравією і 0:0 з Марокко, повідомляє Футбол 24 з посиланням на Gracenote Live, яка вела власний рейтинг.
Також українці здобули 4 перемоги: 2:1 над Японією, 4:1 над Албанією, а також свіжі в пам'яті перемоги в Лізі націй над Чехією і Словаччиною 2:1 і 1:0 відповідно.
Крім України ще 4 європейські збірні жодного разу не програли в 2018 році в основний час - Іспанія, Румунія, Косово і Андорра.
UEFA countries unbeaten in 2018, minimum 5 matches played:— Gracenote Live@GracenoteLive) September 10, 2018
Spain🇪🇦
Ukraine🇺🇦
Romania🇷🇴
Kosovo🇽🇰
ANDORRA🇦🇩#NationsLeague
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