Україна виявилася однією з п'яти європейських збірних, яка не програвала у 2018 році

У рейтинг увійшли національні команди, які провели не менше п'яти матчів.

Збірна України увійшла до рейтингу команд, які не програвали в 2018 році в основний час.

У поточному році національна збірна України провела 6 зустрічей. 2 з них закінчилися з нічийним результатом 1:1 з Саудівською Аравією і 0:0 з Марокко, повідомляє Футбол 24 з посиланням на Gracenote Live, яка вела власний рейтинг.

Також українці здобули 4 перемоги: 2:1 над Японією, 4:1 над Албанією, а також свіжі в пам'яті перемоги в Лізі націй над Чехією і Словаччиною 2:1 і 1:0 відповідно.

Крім України ще 4 європейські збірні жодного разу не програли в 2018 році в основний час - Іспанія, Румунія, Косово і Андорра.