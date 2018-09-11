Террі може відмовитися переходити в "Спартак" через публікації ЗМІ про Росію

Трансфер Джона Террі може остаточно зірватися.

З остаточним оформленням угоди по переходу в "Спартак" екс-захисника "Челсі" і збірної Англії Джона Террі виникли певні складнощі.

Ніяких питань за контрактом у 37-річного футболіста немає (це підтверджують і джерела в англійських ЗМІ), медогляд в римській клініці "Вілла Стюарт" також пройдено успішно, повідомляє Спорт-Експрес.

Пауза ж з офіційним оголошенням про трансфер пов'язана з тим, що у Террі і його сім'ї виникли сумніви про доцільність переїзду в Росію на тлі численних негативних публікацій про країну в англійській пресі.

Ситуація вирішиться в найближчі дні, дедлайн угоди – 14 вересня. Не пізніше цього терміну червоно-білі повинні звернутися до комітету РФС по статусу гравців, який повинен дозволити заявити захисника поза заявочною кампанією.