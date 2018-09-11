УЄФА відкрив дисциплінарну справу за підсумками матчу Чехія - Україна

У провину українській стороні ставлять використання вболівальниками піротехніки, кидання різних предметів, нанесення збитків приймаючій стороні і вибігання фанатів на поле.

УЄФА відкрив дисциплінарну справу за підсумками футбольного матчу Чехія – Україна в Лізі націй, який відбувся в минулий четвер в чеському Угерське-Градіште.

Як повідомляє офіційний сайт організації, дисциплінарну справу відкрито як на Україну, так і на Чехію.

Зокрема, господарів поля звинувачують у затримці початку матчу (поєдинок був перенесений на 15 хвилин через відсутність світла на стадіоні. - УНІАН), відсутності стюардів та блокуванні виходів. Також УЄФА відзначає вболівальників, які вибігали на поле.

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Що стосується України, то УЄФА відзначає використання піротехніки, кидання різних предметів на поле, нанесення збитків приймаючій стороні. Також не залишилися без уваги вболівальники, які вибігали на поле.

Справу буде розглянуто 27 вересня.

Як повідомляв УНІАН, після матчу Чехія - Україна чеською поліцією були затримані 8 фанатів української збірної, але потім вони були відпущені після втручання керівництва ФФУ та представників посольства України в Чехії.