Раніше про проведення матчів за океаном домовилося керівництво іспанської Ла Ліги.

УЄФА веде переговори про проведення фіналу Ліги чемпіонів у Нью-Йорку. Про це повідомив засновник групи мультимедійних комунікацій в Іспанії Mediapro Хауме Роурес.

«Переговори тривають. Існує можливість проведення фіналу Ліги чемпіонів у Нью-Йорку», – цитує Роуреса AS.

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УЄФА поділяє позицію керівників іспанської Прімери, які уклали контракт на проведення матчів чемпіонату в Північній Америці.

Президент УЄФА Александер Чеферін, у свою чергу, раніше пообіцяв, що матчі Ліги чемпіонів до 2024 року будуть проходити в Європі.

Нагадаємо, фінал минулого розіграшу найпрестижнішого європейського турніру відбувся у Києві. У головному матчі Ліги чемпіонів в третій раз поспіль переміг мадридський "Реал".