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УЄФА веде переговори про проведення фіналу Ліги чемпіонів у Нью-Йорку

18:07, 10 вересня 2018
Футбол
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Фінал Ліги чемпіонів-2018 пройшов у Києві / REUTERS

УЄФА веде переговори про проведення фіналу Ліги чемпіонів у Нью-Йорку. Про це повідомив засновник групи мультимедійних комунікацій в Іспанії Mediapro Хауме Роурес.

«Переговори тривають. Існує можливість проведення фіналу Ліги чемпіонів у Нью-Йорку», – цитує Роуреса AS.

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УЄФА поділяє позицію керівників іспанської Прімери, які уклали контракт на проведення матчів чемпіонату в Північній Америці.

Президент УЄФА Александер Чеферін, у свою чергу, раніше пообіцяв, що матчі Ліги чемпіонів до 2024 року будуть проходити в Європі.

Нагадаємо, фінал минулого розіграшу найпрестижнішого європейського турніру відбувся у Києві. У головному матчі Ліги чемпіонів в третій раз поспіль переміг мадридський "Реал".

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Теги: #Нью-Йорк#Ліга чемпіонів