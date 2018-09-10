Салах, Буффон, Роналду та інші - названі претенденти на потрапляння до символічної збірної року за версією FIFPro

Склад "збірної світу" визначається за результатами голосування самих футболістів, які входять у профспілку FIFPro.

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) оголосила імена 55 гравців, які претендують на потрапляння до символічної збірної року FIFA FIFPro, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Претенденти визначилися в результаті голосування 25 тисяч професійних футболістів з 65 країн.

Воротарі: Джанлуїджі Буффон (Італія, "Ювентус" / ПСЖ), Тібо Куртуа (Бельгія, "Челсі" / "Реал"), Давид де Хеа (Іспанія, "Манчестер Юнайтед"), Кейлор Навас (Коста-Ріка, "Реал"), Марк-Андре тер Штеген (Німеччина, "Барселона").

Захисники: Жорді Альба (Іспанія, "Барселона"), Даніель Карвахаль (Іспанія, "Реал"), Джорджо К'єлліні (Італія, "Ювентус"), Дані Алвес (Бразилія, ПСЖ), Вірджіл ван Дейк (Голландія, "Ліверпуль"), Дієго Годін (Уругвай, "Атлетико"), Матс Хуммельс (Німеччина, "Баварія"), Йозуа Кімміх (Німеччина, "Баварія"), Деян Ловрен (Хорватія, "Ліверпуль"), Марсело (Бразилія, "Реал"), Йєррі Міна (Колумбія, "Барселона" / "Евертон"), Бенжамен Павар (Франція, "Штутгарт"), Жерар Піке (Іспанія, "Барселона"), Серхіо Рамос (Іспанія, "Реал"), Тьяго Сілва (Бразилія, ПСЖ), Кіран Тріппьєр (Англія, "Тоттенхем Хотспур"), Самюель Умтіті (Франція, "Барселона"), Рафаель Варан (Франція, "Реал"), Шиме Врсалько (Хорватія, "Атлетіко" / "Інтер"), Кайл Уокер (Англія, "Манчестер Сіті").

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Півзахисники: Серхіо Бускетс (Іспанія, "Барселона"), Каземіро (Бразилія, "Реал"), Філіппе Коутіньо (Бразилія, "Барселона"), Кевін Де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті"), Еден Азар (Бельгія, "Челсі"), Андрес Іньєста (Іспанія, "Барселона" / "Віссел Кобе"), Іско (Іспанія, "Реал"), Н'Голо Канте (Франція, "Челсі"), Тоні Кроос (Німеччина, "Реал"), Неманья Матіч (Сербія, "Манчестер Юнайтед"), Лука Модрич (Хорватія, "Реал"), Поль Погба (Франція, "Манчестер Юнайтед"), Іван Ракітіч (Хорватія, "Барселона"), Давид Сільва (Іспанія, "Манчестер Сіті"), Артуро Відаль (Чилі, "Баварія" / "Барселона").

Нападники: Карім Бензема (Франція, "Реал"), Едінсон Кавані (Уругвай, ПСЖ), Пауло Дібала (Аргентина, "Ювентус"), Антуан Грізманн (Франція, "Атлетико"), Харрі Кейн (Англія, "Тоттенхем"), Роберт Левандовський (Польща, "Баварія"), Ромелу Лукаку (Бельгія, "Манчестер Юнайтед"), Маріо Манджукич (Хорватія, "Ювентус"), Садіо Мане (Сенегал, "Ліверпуль"), Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона"), Неймар (Бразилія, ПСЖ), Кріштіану Роналду (Португалія, "Реал" / "Ювентус"), Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль"), Луїс Суарес (Уругвай, "Барселона").

Зазначимо, що склад "збірної світу" визначається за результатами голосування футболістів, які вибирають гравців зі списку кандидатів на кожну позицію.

Символічна збірна року FIFA FIFPro буде оголошена 24 вересня в Лондоні на церемонії вручення нагород. В неї увійдуть один голкіпер, чотири захисника, троє півзахисників і три форварди.