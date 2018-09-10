Гравець французького Сент-Етьєна загинув в результаті перестрілки

Крім 20-річного футболіста був застрелений 14-річний підліток.

Захисник французького клубу "Сент-Етьєнн" Вільям Гоміс загинув в результаті перестрілки, яка сталася в ніч з 9-го на 10 вересня в Ла-Сен-сюр-Мер (Франція), повідомляє Var-Matin.

За інформацією видання, крім 20-річного футболіста був застрелений 14-річний підліток.

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Прес-служба «Сент-Етьєна» підтвердила інформацію про смерть футболіста. Повідомляється, що Гоміс виступав за резервну команду клубу .

«Сент-Етьєн» засмучений трагічною смертю Вільяма Гоміса. Керівництво клубу, тренери, гравці і співробітники шоковані подією і співчувають родині загиблого», - йдеться в повідомленні прес-служби «Сент-Етьєна».

«Сент-Етьєн» після чотирьох турів чемпіонату Франції йде на 9-му місці в турнірній таблиці, набравши шість очок.