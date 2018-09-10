Моуріньо включив режим Неймара: тренер не втримався на ногах, впавши на стадіоні "Уемблі" (відео)
14:03, 10 вересня 2018Футбол
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Жозе Моуріньо надто квапився на початок гри Англія - Іспанія.
Жозе Моуріньо / REUTERS
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо сконфузився на стадіоні "Уемблі" в Лондоні, перечепившись через огорожу.
Моуріньо прибув на арену, щоб відвідати матч Ліги націй Англія – Іспанія і так поспішав до початку, що зачепився ногою за огорожу і впав на підлогу. Працівник стадіону одразу ж допоміг піднятися наставнику "МЮ", а сам Моуріньо відреагував на ситуацію посмішкою, повідомляє ESPN.
😂https://t.co/XBwBF4mUiVpic.twitter.com/q1vCtyUEve— AS English (@English_AS) September 9, 2018
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, матч Англія – Іспанія закінчився перемогою гостей з рахунком 2:1.
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