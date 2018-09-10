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Моуріньо включив режим Неймара: тренер не втримався на ногах, впавши на стадіоні "Уемблі" (відео)

14:03, 10 вересня 2018
Футбол
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Жозе Моуріньо / REUTERS

Моуріньо прибув на арену, щоб відвідати матч Ліги націй Англія – Іспанія і так поспішав до початку, що зачепився ногою за огорожу і впав на підлогу. Працівник стадіону одразу ж допоміг піднятися наставнику "МЮ", а сам Моуріньо відреагував на ситуацію посмішкою, повідомляє ESPN.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, матч Англія – Іспанія закінчився перемогою гостей з рахунком 2:1.

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Теги: #Жозе Моуріньо