Моуріньо включив режим Неймара: тренер не втримався на ногах, впавши на стадіоні "Уемблі" (відео)

Жозе Моуріньо надто квапився на початок гри Англія - Іспанія.

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо сконфузився на стадіоні "Уемблі" в Лондоні, перечепившись через огорожу.

Моуріньо прибув на арену, щоб відвідати матч Ліги націй Англія – Іспанія і так поспішав до початку, що зачепився ногою за огорожу і впав на підлогу. Працівник стадіону одразу ж допоміг піднятися наставнику "МЮ", а сам Моуріньо відреагував на ситуацію посмішкою, повідомляє ESPN.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, матч Англія – Іспанія закінчився перемогою гостей з рахунком 2:1.