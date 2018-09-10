Середньовіччя: клуб першої української ліги тримає фанатів гостей в клітці (фото)

Футбольний клуб "Інгулець" загородив залізними прутами сектор для вболівальників гостей.

Український футбольний клуб Першої ліги "Інгулець", який представляє смт Петрове Кіровоградської області, здивував сектором для фанатів гостьової команди.

Три ряди пластмасових сидінь обгородили залізними прутами, що більше нагадує вольєр для тварин, повідомляє "Трибуна".

Правда, як з іронією відзначають шоковані любителі футболу, є і свої плюси. Наприклад, фанати команди гостей не промокнуть, якщо під час матчу піде дощ.

Стадіон "Інгульця", що претендує на потрапляння в Прем'єр-лігу (в Першій лізі після 8-ми турів команда поки йде на 5-му місці), колоритний не тільки гостьовим сектором. Ось так виглядає вхід на арену.

ФК "Інгулець" був заснований в 2013 році. З сезону 2015/16 колектив виступав у Другій лізі, а з сезону 2016/17 грає в Першій лізі.