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Середньовіччя: клуб першої української ліги тримає фанатів гостей в клітці (фото)

13:27, 10 вересня 2018
Футбол
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Стадіон ФК "Інгулець" / ua.tribuna.com

Український футбольний клуб Першої ліги "Інгулець", який представляє смт Петрове Кіровоградської області, здивував сектором для фанатів гостьової команди.

Три ряди пластмасових сидінь обгородили залізними прутами, що більше нагадує вольєр для тварин, повідомляє "Трибуна".

ua.tribuna.com

Правда, як з іронією відзначають шоковані любителі футболу, є і свої плюси. Наприклад, фанати команди гостей не промокнуть, якщо під час матчу піде дощ.

Стадіон "Інгульця", що претендує на потрапляння в Прем'єр-лігу (в Першій лізі після 8-ми турів команда поки йде на 5-му місці), колоритний не тільки гостьовим сектором. Ось так виглядає вхід на арену.

ua.tribuna.com

ФК "Інгулець" був заснований в 2013 році. З сезону 2015/16 колектив виступав у Другій лізі, а з сезону 2016/17 грає в Першій лізі.

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Теги: #перша ліга