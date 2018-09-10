Мораєс: був би радий грати за збірну України

Бразильський форвард "Шахтаря" заявив, що він і його родина щасливі в Україні і він не проти виступати за національну команду країни.

Бразильський форвард донецького "Шахтаря" Жуніор Мораєс заявив, що не проти виступати за збірну України.

"Збірна України – дуже хороша команда з чудовими гравцями. Я і моя сім'я дуже любимо Україну. Нам дуже добре тут. Це було дуже важливе рішення для мене, залишитися в Україні. Вся моя сім'я повністю тут адаптована. Тому грати за збірну України, можливо, було б непогано для мене, я був би радий, але, в будь-якому випадку, це залежить від багатьох факторів. І не тільки я приймаю рішення", – сказав Мораєс в коментарі прес-службі "Шахтаря".

Нагадаємо, що у збірній України вже виступає один натуралізований бразилець – Марлос.

У свою чергу Мораєс грає в чемпіонаті України з 2011 року. Форвард захищав кольори донецького "Металурга", київського "Динамо", а влітку 2018 року перейшов у "Шахтар". Також нападник грав за ЦСКА (Софія) і китайський "Тяньцзінь".