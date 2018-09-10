Зідан: скоро повернуся до тренерської роботи

Зінедін Зідан анонсував своє швидке повернення у футбол.

Екс-наставник мадридського "Реала" Зінедін Зідан заявив, що має намір незабаром повернутися у футбол.

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"Звичайно, скоро я повернуся до тренерської роботи. Це те, що мені подобається робити, і те, чим я займався все життя", – сказав Зідан в коментарі rtve.es.

Нагадаємо, що Зідан залишив мадридський "Реал" після закінчення минулого сезону, вигравши у Києві втретє поспіль турнір Ліги чемпіонів.

Нещодавно у пресі з'явилися чутки, що француз може змінити на посту головного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо або ж очолити туринський "Ювентус".