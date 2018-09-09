Чемпіон світу збірна Франції обіграла Голландію в центральному матчі дня в Лізі націй

Перемогу Франції приніс гол Олів'є Жиру.

У французькому Сен-Дені завершився центральний матч дня в рамках Ліги націй УЄФА, в якому збірна Франції приймала команду Голландії. Гра завершилася перемогою діючих чемпіонів світу французів - 2:1.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Автором першого голу став французький нападник Кіліан Мбаппе, який відзначився на 14-й хвилині після передачі півзахисника Блеза Матюіді. В середині другого тайму Голландія зрівняла рахунок завдяки точному удару форварда Райана Бабеля. Перемогу Франції приніс нападник Олів'є Жиру на 75-й хвилині.

Нагадаємо, що сьогодні свій поєдинок 2-го туру Ліги націй провела і збірна України, обігравши у Львові команду Словаччини - 1:0.

Ліга націй. 9 вересня

Франція - Голландія - 2:1

УКРАЇНА - Словаччина - 1:0

Данія - Уельс - 2:0

Болгарія - Норвегія - 1:0

Кіпр - Словенія - 2:1

Грузія - Латвія - 1:0

Македонія - Вірменія - 2:0

Ліхтенштейн - Гібралтар - 2:0