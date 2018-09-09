Шевченко після перемоги над Словаччиною: потрібно було терпіти, не ризикувати

Наставник "синьо-жовтих" прокоментував результат матчу Ліги націй.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував перемогу над Словаччиною (1:0) у Лізі націй у Львові.

«Ми готували хлопців до такої гри. Знали, що Словаччина – збалансована команда з хорошими виконавцями. Знали, що буде важка гра. Вдячний хлопцям, вони дуже серйозно поставилися до гри в плані психології.

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Після хорошого матчу з чехами було важливо відновитися і трохи поміняти менталітет. Грати так, як з чехами, сьогодні було б складно.

Треба було терпіти, не ризикувати. Просили прибрати необачні передачі, грати компактно. Просили швидко повертатися в середину при втраті м'яча. Знали, що будуть моменти і ми їх знайшли», – сказав Шевченко.

Нагадаємо, збірна України здобула другу перемогу поспіль у Лізі націй та має 100-відсотковий результат після двох турів. УНІАН вів пряму онлайн-трансляцію гри Україна - Словаччина.